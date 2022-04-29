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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

29.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gök gürültülü sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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İmsak
04:05
Sabah
05:43
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
19:51
Yatsı
21:22
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