Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gök gürültülü sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.



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