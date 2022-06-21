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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

21.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karabük Valiliği, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

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