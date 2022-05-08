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Karabük'te son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı

08.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Hububatta kardeşlenme döneminin başlaması, bize 2022 yılının oldukça verimli bir yıl olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbaharda yağan yağmurlar bunu tetikledi diyebiliriz"

Karabük'te özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmurlar, kentin tarımsal üretiminde başı çeken hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, bu sene 168 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleştirdiklerini, 70 bin dekar civarında da yem bitkisi ekilişleri olduğunu bildirdi.

Bu nedenle 2022'den gayet umutlu olduklarını aktaran Ayvalık, "Hububatta kardeşlenme döneminin başlaması, bize 2022 yılının oldukça verimli bir yıl olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbaharda yağan yağmurlar bunu tetikledi diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında bahar döneminde 3600 dekar alanda ayçiçeği ekimine de başlandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticilerimizden bu konuda yoğun talep var. Çeltiğe bu sene ikinci kez yüzde 50 tohum desteği verdik. Bakanımızın öncülüğünde tohum destekleri eylül ayında da devam edecek. '2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında il müdürlüğümüze 1 milyon 900 bin lira civarında bir ödenek ayrıldı. Bu kapsamda biz tohumlarda yüzde 75 oranında destekleme modülüne gitmeyi hedefliyoruz. Altyapıları hazırladık. Ekmek isteyen üreticilerimizin çok geç kalmadan il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri çok önemli."

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