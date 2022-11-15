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Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

15.11.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Recep B. yönetimindeki 38 DR 511 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi'nde Burak Kemal G. idaresindeki 71 ACP 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Halil İbrahim B. ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan T. yönetimindeki 06 CYB 391 plakalı cam madeni yüklü kamyon, Safranbolu ilçesinde yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

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