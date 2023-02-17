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Karabük'ten deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

17.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük AFAD ekibi, görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Karabük'ten deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

Karabük'ten 10 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı 6 Şubat sabahı yola çıktı.

İlk olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaşan ekip, 13 Şubat'a kadar burada arama ve kurtarma faaliyeti yürüttü. Ekip daha sonra Hatay merkeze geçerek arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Deprem bölgesinde kaldıkları 11 günde onlarca vatandaşı enkazdan kurtaran ekip, görev değişimi için Karabük'e döndü.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü noktasında toplanan Karabük AFAD ekibi ve aileleri çiçeklerle deprem bölgesinden dönen AFAD personelini karşıladı.

AFAD ekibinin karşılama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ekip arkadaşlarına ve ailelerine sarılarak gözyaşı döken ekip, daha sonra araçlarına binerek evlerine gitti.

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