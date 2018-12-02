SPOR

Karadağ 71 - 66 Türkiye (2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.12.2018 23:31 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Karadağ'a 71-66 yenildi. Bu sonuçla Türkiye elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Karadağ ise 6. galibiyetini elde etti.

Karadağ 71 - 66 Türkiye (2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Maçın ilk bölümünde Karadağ'ın Needham, Dubljevic ve Sekulic ile bulduğu sayılara Doğuş Balbay, Oğuz Savaş ve Metecan Birsen ile karşılık veren Türkiye, 5. dakikayı 8-7 üstün geçti. Kalan bölümde oyuna kenardan dahil olan Semih Erden ile pota altını etkili kullanan A Milli Basketbol Takımı, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe basketler bularak iyi başlayan Karadağ, Carapic'in pota altından bulduğu sayılarla 14. dakikada üstünlüğü yakaladı: 20-19. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümde Türkiye, 16. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodun son 4 dakikasında Carapic ve Sekulic ile skor üreten Karadağ'a Metecan Birsen ve Wilbekin ile karşılık veren Türkiye, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe takımlar hücumda etkili başladı. Ivanovic ile dış atışlardan peş peşe isabetler bulan Karadağ, 23. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 43-42. Ardından Berkan Durmaz, Semih Erden ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, 26. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 43-51. Dubljevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya basketler bularak hücumda ritim yakalayan Karadağ, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 54-53. Kalan bölümde Türkiye'nin Semih Erden ile bulduğu baskete Ivanovic ve Popovic ile yanıt veren Karadağ, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında da hücumdaki etkili oyununu sürdüren ve 6-0'lık seri yakalayan Karadağ, 31. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55. İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana dek sadece 4'er sayı bulabildi. Milli takım, Wilbekin'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 3 sayıya çekti: 69-66. Ardından sportmenlik dışı faul sonrası Semih Erden ile serbest atış çizgisinden 2 atış kaçıran ve hücumda kritik top kayıpları yapan Türkiye, karşılaşmadan 71-66 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Türkiye ile aynı grupta bulunan ve sahasında Ukrayna'yı 72-68 yenen İspanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Salon: Moraca Spor Merkezi
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa), Marius Ciulin (Romanya)
Karadağ: Needham 6, Petar Popovic 2, Sehovic, Sekulic 13, Dubljevic 17, Barovic, Carapic 11, Ivanovic 21, Radoncic, Djurisic 1, Vranjes
Türkiye: Doğuş Balbay 14, Metecan Birsen 10, Buğrahan Tuncer, Berkan Durmaz 5, Oğuz Savaş 2, Semih Erden 14, Tolga Geçim 3, Göksenin Köksal, Wilbekin 13, Sinan Güler, Sertaç Şanlı 5
1. Periyot: 13-17
Devre: 37-38
3. Periyot: 58-55

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Ahmet Ağaoğlu ile yenidenAhmet Ağaoğlu ile yeniden
Burak Yılmaz'ın yerine o geliyor!Burak Yılmaz'ın yerine o geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 dev adam Türkiye karadag 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

En Çok Okunan Haberler

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 14. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi stat hoparlörlerinden 'Loco Loco' şarkısını çaldı

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi stat hoparlörlerinden 'Loco Loco' şarkısını çaldı

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erik Hamren: Grubun favorisi Fransa

İzlanda'nın favorisi Fransa

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: Zor bir gruba düştük

'Zor bir gruba düştük'

Didier Deschamps: Türkiye'de taraftar desteği çok sıcak

Deschamps'tan Türk taraftarlara övgü

Mircea Lucescu, EURO 2020'deki rakiplerimizi değerlendirdi

Lucescu rakiplerimizi değerlendirdi

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 Elemeleri'nin kura çekimi 2 Aralık'ta yapılacak

Elemelerde rakipler belli oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.