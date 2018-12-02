Karadağ 71 - 66 Türkiye (2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Maçın ilk bölümünde Karadağ'ın Needham, Dubljevic ve Sekulic ile bulduğu sayılara Doğuş Balbay, Oğuz Savaş ve Metecan Birsen ile karşılık veren Türkiye, 5. dakikayı 8-7 üstün geçti. Kalan bölümde oyuna kenardan dahil olan Semih Erden ile pota altını etkili kullanan A Milli Basketbol Takımı, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe basketler bularak iyi başlayan Karadağ, Carapic'in pota altından bulduğu sayılarla 14. dakikada üstünlüğü yakaladı: 20-19. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümde Türkiye, 16. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodun son 4 dakikasında Carapic ve Sekulic ile skor üreten Karadağ'a Metecan Birsen ve Wilbekin ile karşılık veren Türkiye, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe takımlar hücumda etkili başladı. Ivanovic ile dış atışlardan peş peşe isabetler bulan Karadağ, 23. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 43-42. Ardından Berkan Durmaz, Semih Erden ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, 26. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 43-51. Dubljevic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya basketler bularak hücumda ritim yakalayan Karadağ, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 54-53. Kalan bölümde Türkiye'nin Semih Erden ile bulduğu baskete Ivanovic ve Popovic ile yanıt veren Karadağ, final periyoduna 58-55 önde girdi.