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Karadağ, Belçika'ya şans tanımadı!

03.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket 2022 A Grubu'nda Karadağ ile Belçika karşı karşıya geldi. Karadağ, rakibini 76-70 mağlup etti ve ilk galibiyetini almış oldu.

Karadağ, Belçika'ya şans tanımadı!

EuroBasket 2022 A Grubu'nda Karadağ, ikinci maçında Belçika'yı 76-70 yendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Türkiye'ye yenilen Karadağ, grupta ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden Belçika ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karadağ gruptaki üçüncü maçını yarın Bulgaristan, Belçika da İspanya ile yapacak.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, Vuceljic

Belçika: Lecomte 10, De Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan 25, Gillet 6, Mwena 2, Tumba 6, Tabu, Libert 3

  1. Periyot: 17-14

Devre: 37-32

  1. Periyot: 68-50

Beş faulle çıkanlar: 31.53 Mihailovic, 38.15 Dubljevic (Karadağ)

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