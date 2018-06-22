Karadağ Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklif etti

Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Doğu Bloku ülkelerinde popüler olan Burak Özçivit’e vatandaşlık teklifi. Yakışıklı oyuncuya Karadağ’dan (Montenegro) vatandaşlık teklif edildi.

Burak Özçivit’in hayranı olan Karadağ Yargıtay Başkanı Vesna Medenica, oyuncuya ulaşmak için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istedi. Burak Özçivit’e bir türlü ulaşamayan Medenica, amacına ulaştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı önce oyuncunun basın danışmanıyla iletişime geçti. Basın danışmanının aracılığıyla her iki isimde buluştu.

'ÜLKE OLARAK HAYRANIZ'

Buluşmada heyecanlı olan Vesna Medenica, Burak Özçivit’e ülke olarak çok hayran olduklarını anlattı. Birçok Türk’ün ülkesinin vatandaşlığını ve oturma iznini aldığını söyleyen Medenica, Burak Özçivit’e seve seve ülkesinin vatandaşlığını verebileceğini söyledi.

