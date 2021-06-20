Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçleneceğini söyledi:

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında iş birliğini artırma kararı aldıklarını söyledi.

Djukanovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'ye büyük bir memnuniyetle katıldığını söyleyen Djukanovic, "ADF'nin dünya ekonomisi ve siyasetinin ele alınacağı önemli bir platform haline geleceği kanaatindeyim. Türkiye gibi önemli bir ülkenin Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Batı Balkanlar ile ilişkilerini tecrübe ettiğimiz muazzam bir foruma katıldık." dedi.

Djukanovic, ADF kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme fırsatı bulduğunu belirterek "İkili görüşmede Türkiye ve Karadağ'ın iki dost ülke olduğunu yineledik. Bu ilişki NATO üyeliği ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi ortak noktaları da barındırıyor. Ekonomi alanında iş birliğinin artırılmasına karar verdik." diye konuştu.

Antalya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da yapıldığını anımsatan Djukanovic, "Birçok konu ele alındı. Toplantının temel mesajlarından birisi AB üyelik sürecinde Batı Balkan ülkeleri için geçilebilir bir yolun yapılması oldu. AB'nin genişleme politikasında duraklama dönemine girdiği noktasında hemfikir olduk." ifadelerini kullandı.