Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki'den Arda Güler sözleri!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında cuma günü Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu belirtti.

''TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR HAVA YAKALADI''

"Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye, Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Biz sakatlıklarla boğuşuyoruz. Çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım."

''ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK''

"Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Real Madrid'de oynamak zor. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım."