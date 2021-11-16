Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

EKSİKLER

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacka. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ

Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic

Türkiye

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak

