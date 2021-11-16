SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

16.11.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız G Grubu 10. maçında Karadağ deplasmanına çıkıyor. İşte muhtemel 11'ler...

Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

EKSİKLER

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacka. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ

Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic

Türkiye

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Gruptan nasıl çıkarız? İşte o konuşulan ihtimalGruptan nasıl çıkarız? İşte o konuşulan ihtimal
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şekere yüzde 25 zam

Şekere yüzde 25 zam

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Gareth Bale bombası!

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Gareth Bale bombası!

Burak Yılmaz geri dönüyor!

Burak Yılmaz geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.