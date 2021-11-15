Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Millilerimiz Dünya Kupası’na katılmak için sahada

Türkiye'nin Cebelitarık'ı 6-0 yenip, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla A Millî Futbol Takımımız, G Grubunda ikinciliğe yükseldi. 4. sıradaki Karadağ ile son maçına çıkacak olan Türkiye’nin gözü kulağı, Hollanda ile Norveç arasında oynanacak maçta olacak. Norveç’le aynı puandaki Türkiye, 1 averajla 2. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Karadağ’ı yenip, Norveç’in Hollanda ile berabere kalması durumunda; A Millî Takımımız, gruptan ikinci olarak bir üst tura çıkacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak G Grubunun son maçı, 16 Kasım Salı saat 22.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlacak.

Podgorica Şehir Stadı'ndaki Karadağ-Türkiye mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcıları da Christian Gittelmann ile Jan Seidel olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Katrin Rafalski AVAR, Sascha Stegemann ise VAR olarak görev alacak.

Türk futbolunda gözler salı günü oynanacak Karadağ maçına çevrildi. 2002 yılından sonra Dünya Kupası'na ilk defa katılmayı hedefleyen Türkiye, Karadağ deplasmanında sahadayken, kulaklar Hollanda-Norveç maçında olacak.

Türkiye, 6-0’lık Cebelitarık galibiyetinin arkasından rakiplerinin puan kayıplarıyla umutlandı. A Millî Futbol Takımımız, G Grubu'nda son haftaya lider Hollanda'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Stefan Kuntz'un ekibinin salı akşamı Karadağ'a konuk olacağı gecede, bir averajlık farkla millilerin ardından yer alan Norveç, Hollanda deplasmanına çıkacak.

Türkiye, deplasmanda kazanır ve Norveç de Hollanda'yı yenerse, Türkiye averaj üstünlüğünü koruması durumunda Dünya Kupası'na grup birincisi olarak katılacak.

Hollanda sahadan galibiyet ya da beraberlikle ayrılırsa liderliği koruyacak.

PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA DİREKT GİDEBİLİR Mİ?

Grubun 9. haftasında Hollanda'nın deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Türkiye, direkt olarak Dünya Kupası'na katılabilir.

Eğer Milliler Karadağ'ı Norveç de Hollanda'yı aynı gol farkıyla mağlup ederse, Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturarak Katar vizesi alacak.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.



