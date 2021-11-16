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Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

16.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ Futbol Federasyonu, Hollanda maçında ilk 11'de olan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

Karadağ Futbol Federasyonu, as forvet Uros Djurdjevic'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını ve kamptaki arkadaşlarından ayrılıp izolasyona alındığını açıkladı.

Karadağ Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada karşılaşma öncesi yapılan testlerde Uros Durdevic'in sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Aşı olmayan 27 yaşındaki oyuncu izolasyona alındı. Durdevic, Türkiye karşısında forma giyemeyecek.

Durdevic'in yanı sıra ev sahibi takımın önemli oyuncularından Stefan Jovetic ve Adam Marusic de corona virüs nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

Karadağ - Türkiye maçı bugün TSİ 22.45'te TRT 1'den yayınlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye Milli Futbol Takımı
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