Karadağ-Türkiye maçında hat-trick yapan Nikola Krstovic için Türk kullanıcının tam 1 yıl önceki paylaşımı olay oldu! 'Bu günleri görmüş'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılan A Milliler grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Türkiye'nin tek golü 37. dakikada Kenan Yıldız'dan gelirken, Karadağ'da 29, 45 ve 73. dakikalarda gol atan Nikola Krstovic hat-trick yaptı. Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

Lecce forması giyen 24 yaşındaki golcü Nikola Krstovic, milli takım kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken karşılaşmanın da en çok konuşulan ismi olmuştu.

Attığı 3 golle, Galler'in lider olarak üst lige çıkmasını sağlayan Krstovic için Galler'den paylaşım gelirken, tam 1 yıl önce Türk bir X kullanıcısının paylaşımı da gündem oldu.

'BU ÇOCUKTAN OLUR'

'Calciolog' isimli bir kullanıcı, Karadağ-Türkiye maçından tam 1 yıl önce yaptığı paylaşımda, filelerimizi 3 kez havalandıran Krstovic'in sosyal medyadan arabasını satışa çıkardığı ilanı alıntılayarak 'Lecce forveti Krstović, eski Golf'ünü Insta'da satışa çıkarmış. Bu çocuktan olur.' notunu düşmüştü.

Karadağ forvetinin millilerimiz karşısında yaptığı hat-trick sonrası bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

İŞTE O PAYLAŞIM...