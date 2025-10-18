Karadeniz derbisinde Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek taraftarını mutlu etti!

Süper Lig’in 9.haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşırken, maçın ilk yarısında gelen goller skoru belirledi. Karşılaşmada bordo mavililere galibiyeti getiren goller F.Augusto ve Onuachu’dan geldi.

MAÇ HIZLI BAŞLADI! GOLLER GELDİ…

Karadeniz derbisinde maç çok hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 2.dakikasında F.Augusto, ardından 19.dakikada Onuachu skoru 2-0’a getirdi.

RİZESPOR CEVAP VERDİ…

Ev sahibi Çaykur Rizespor 27.dakikada J.Rak-Sakyi ile farkı 1’e indirse de maç bu skorla tamamlandı ve 2-1 Trabzonspor kazandı.