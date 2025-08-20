SPOR

Karadeniz ekibi Trabzonspor bir transferi daha resmen açıkladı! Bordo mavili ekip, Christ Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Karadeniz ekibi Trabzonspor bir isimle daha anlaşma sağladı. Bordo mavili ekip, Christ Inao Oulai transferini resmen bitirirken transferin detaylarını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Karadeniz ekibi Trabzonspor bir transferi daha resmen açıkladı! Bordo mavili ekip, Christ Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşmaya vardı
Berker İşleyen

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Bordo mavili ekip, Christ Inao Oulai transferini resmen bitirdi.

'KAP' AÇIKLAMASI GELDİ

Karadeniz ekibi Trabzonspor bir transferi daha resmen açıkladı! Bordo mavili ekip, Christ Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşmaya vardı 1

Karadeniz ekibi, Fildişili oyuncuyu 5.5 milyon Euro transfer ücreti karşılığında Bastia'dan transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Trabzonspor, bu transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyecek.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Fransız ekibi Bastia, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Oulai ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Trabzonspor, Fildişili oyuncuya 5 yıl için toplam 2.6 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.

