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Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

15.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilinden dönenlerin yolculuğu, tatilin bitmesine iki gün kala yoğunlaştı.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor.

Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük yoğunluk

Karabük Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:15
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

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