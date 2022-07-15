Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilinden dönenlerin yolculuğu, tatilin bitmesine iki gün kala yoğunlaştı.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor.

Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



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