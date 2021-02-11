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Karadeniz’in incisi hamsi, pilavla buluştu: Hamsili pilav tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.02.2021 08:33 | Son Güncelleme:
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Karadeniz'in en popüler tariflerinden olan hamsili pilavı bugüne kadar denemeyenler için en özel tarifi paylaşacağız. Tadına doyum olmayan hamsili pilav, en farklı kültürel yemeklerimizden biri oluyor. Peki hamsili pilav nasıl yapılır?

Karadeniz’in incisi hamsi, mis gibi fıstıklı pilavla buluşuyor ve ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. Yaptıktan sonra meğer ne kolaymış diyeceğiniz Hamsili Pilav tarifi, sevenleri için geliyor!

HAMSİLİ PİLAV MALZEMELERİ

  • 1 kilo hamsi
  • 1 su bardağı kadar beyaz pirinç
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı kadar dolmalık fıstık
  • 1 tatlı kaşığı kadar kuş üzümü
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam pul biber
  • Yeteri kadar sıvı yağ

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HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

(2-4 Kişilik - 75 dakika)

Adım 1: İlk olarak hamsilerin kılçıklarını ayıklayın. Sonrasında hamsilerin birkaç defa suda yıkayın ve sularının süzülmesi için kenarda bekletin.

Adım 2: Biraz geniş bir tencerenin içine sıvı yağ koyun. Ayrı bir yerde soğanları soyun ve çok küçük bir şekilde doğrayın. Bu soğanları sıvı yağın olduğu tencerenin içerisine atın. Üstüne fıstıkları da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice kavurun.

Adım 3: Sonrasında tencereye pirinçleri de ilave edin ve kavurmaya devam edin. Pirinçlerin ardından kuş üzümlerini, tuzu ve en son da 1 su bardağı suyu ilave ederek tüm malzemeleri pişmek üzere ocakta bırakın.

Adım 4: Pilav pişmeye yakın, yani henüz pirinçler biraz diriyken pilavın altını kapatın. Üstüne karabiberi ve pul biberi ilave edip pilavı karıştırın.

Adım 5: Yuvarlak ya da dikdörtgen bir borcam alın. Borcamın tabanına yağlı pişirme kağıdını serin. Temizlemiş olduğunuz hamsileri, parlak kısımları altlara gelecek biçimde borcama dizin. Balıkları borcamın kenarlarına da dizin. Hazırlamış olduğunuz hamsili pilavı içini de borcamın içine dökün ve her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Kenarlara dizmiş olduğunuz hamsilerin pilav harcının üstüne doğru örtün. Kalan balıklar ile de pilavın üst tarafını hiç boşluk kalmayacak bir şekilde kapatın. Bu aşamada hamsilerin parlak taraflarının üste gelmesine dikkat edin. Mümkün mertebe hamsilerin çok sık yani hiç aralıksız bir şekilde, hatta bir kısmı üst üste dizilmesine özen gösterin. Aksi takdirde hamsiler piştiğinde küçülür ve tüm hamsilerin araları açılır.

Adım 6: Önceden bir miktar ısıtmış olduğunuz fırının içine hamsili pilavın bulunduğu borcamı yerleştirin. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve hamsiler pişene dek pişirin. Hamsiler tamamen piştikten sonra borcamı fırından çıkartın. Borcamı ters çevirerek servis tabağına koyun ve servis yapın.

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