Balığın üstüne helva yemenin bir nedeni var: Güveçte pişen helva tarifi!

Balık sofralarının bir kurtarıcısı olan helva, sizin için hazırladığımız pratik tarifle vazgeçilmeziniz olacak. Kızarmış, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir macun olan tahin, sağlıklı yağlar , vitaminler ve minerallerle dolu. Özellikle balıktan sonra tahin helvası tüketmek de bu faydalardan fazlasıyla yararlanmanızı sağlıyor.
Öyle ki tahin, denizlerdeki kirlilikten dolayı balıklarda biriken ağır metalleri sıfırlıyor, radyasyon ve bazı ilaçların etkilerinden vücudu koruyor, aynı zamanda vücuttaki fosfor miktarını düzenleyerek midedeki asit dengesi normalleştiriyor.
Hal böyle olunca bize de 10 dakikada hazırlayacağınız tarifi vermek düşüyor. İşte güveçte tahin helvası.
Malzeme listesi
(6-7 Kişilik - 10 dakika)
Hazırlanışı
Adım 1: Sade tahin helvası bir kasede çatalla ezilir. Üzerine dut pekmezi, tarçın, rendelenmiş elma ve portakal kabuğu eklenerek karıştırılır.
Adım 2: Karışım geniş bir pişirme kabında veya varsa güveçlere paylaştırılarak 180 derecelik fırında 10- 15 dakika pişirilir.
Adım 3: Fırında eriyip birbirini özümseyen karışım sıcakken fırından alınarak üzeri nar taneleri ve cevizle süslenerek servis edilir.
Güveç kapta pişirecekseniz dibinin tutmaması için tepsinin dibine güveçlerin altını kaplayacak şekilde su eklemenizi öneririm.- Kişi sayısına göre malzemeyi çoğaltarak veya ikiye bölerek de hazırlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum