Balığın üstüne helva yemenin bir nedeni var: Güveçte pişen helva tarifi!

Balık sofralarının bir kurtarıcısı olan helva, sizin için hazırladığımız pratik tarifle vazgeçilmeziniz olacak. Kızarmış, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir macun olan tahin, sağlıklı yağlar , vitaminler ve minerallerle dolu. Özellikle balıktan sonra tahin helvası tüketmek de bu faydalardan fazlasıyla yararlanmanızı sağlıyor.

Öyle ki tahin, denizlerdeki kirlilikten dolayı balıklarda biriken ağır metalleri sıfırlıyor, radyasyon ve bazı ilaçların etkilerinden vücudu koruyor, aynı zamanda vücuttaki fosfor miktarını düzenleyerek midedeki asit dengesi normalleştiriyor.

Hal böyle olunca bize de 10 dakikada hazırlayacağınız tarifi vermek düşüyor. İşte güveçte tahin helvası.

Malzeme listesi

500 gr sade tahin helvası

1 yemek kaşığı dut pekmezi (Herhangi bir pekmez de olabilir)

1 yemek kaşığı kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı nar tanesi

Göz kararı fındık veya ceviz

(6-7 Kişilik - 10 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1: Sade tahin helvası bir kasede çatalla ezilir. Üzerine dut pekmezi, tarçın, rendelenmiş elma ve portakal kabuğu eklenerek karıştırılır.

Adım 2: Karışım geniş bir pişirme kabında veya varsa güveçlere paylaştırılarak 180 derecelik fırında 10- 15 dakika pişirilir.