YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Balığın üstüne helva yemenin bir nedeni var: Güveçte pişen helva tarifi!

Balığın üstüne helva yemenin bir nedeni var: Güveçte pişen helva tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.02.2021 07:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle balık yemeklerinden sonra sunabileceğiniz çok kısa sürede hazırlanan pratik, lezzetli ve iştah açıcı bir tatlı tarifiyle geldik. Güveçte helva tarifinin hazırlanması sadece 10 dakikanızı alıyor.

Balık sofralarının bir kurtarıcısı olan helva, sizin için hazırladığımız pratik tarifle vazgeçilmeziniz olacak. Kızarmış, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir macun olan tahin, sağlıklı yağlar , vitaminler ve minerallerle dolu. Özellikle balıktan sonra tahin helvası tüketmek de bu faydalardan fazlasıyla yararlanmanızı sağlıyor.

Öyle ki tahin, denizlerdeki kirlilikten dolayı balıklarda biriken ağır metalleri sıfırlıyor, radyasyon ve bazı ilaçların etkilerinden vücudu koruyor, aynı zamanda vücuttaki fosfor miktarını düzenleyerek midedeki asit dengesi normalleştiriyor.

Hal böyle olunca bize de 10 dakikada hazırlayacağınız tarifi vermek düşüyor. İşte güveçte tahin helvası.

Malzeme listesi

  • 500 gr sade tahin helvası
  • 1 yemek kaşığı dut pekmezi (Herhangi bir pekmez de olabilir)
  • 1 yemek kaşığı kırmızı elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı nar tanesi
  • Göz kararı fındık veya ceviz

(6-7 Kişilik - 10 dakika)

Screenshot_4

Hazırlanışı

Adım 1: Sade tahin helvası bir kasede çatalla ezilir. Üzerine dut pekmezi, tarçın, rendelenmiş elma ve portakal kabuğu eklenerek karıştırılır.

Adım 2: Karışım geniş bir pişirme kabında veya varsa güveçlere paylaştırılarak 180 derecelik fırında 10- 15 dakika pişirilir.

Adım 3: Fırında eriyip birbirini özümseyen karışım sıcakken fırından alınarak üzeri nar taneleri ve cevizle süslenerek servis edilir.

PÜF NOKTASI

Güveç kapta pişirecekseniz dibinin tutmaması için tepsinin dibine güveçlerin altını kaplayacak şekilde su eklemenizi öneririm.- Kişi sayısına göre malzemeyi çoğaltarak veya ikiye bölerek de hazırlayabilirsiniz.

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor: Ağzınıza layık profiterol tarifi!İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor: Ağzınıza layık profiterol tarifi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı! Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı!
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Yumuşacık olması sağlayan şey üstüne dökülen sosu

Yumuşacık olması sağlayan şey üstüne dökülen sosu

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Diğer Haberler

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor: Ağzınıza layık profiterol tarifi!

İçinden de dışından da çikolata fışkırıyor

Ustası tek tek anlattı: Pizza hamuru yapmanın incelikleri! Ünlü restoranlardaki sır...

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı! Birkaç damla limon bakın neler yapıyor

Tane tane dökülen tam ölçülü pilavın sırrı!

Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...

Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...

Restoranlarda yediğiniz gibi: Kremalı ve köri soslu tavuk tarifi!

Restoranlarda yediğiniz gibi: Kremalı ve köri soslu tavuk tarifi!

Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi

Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.