Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümlerinde öğrenim görmek isteyen adaylar üniversite kontenjanları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 başarı sıralamaları ve taban puanlarının yer aldığı liste ne zaman erişime açılacak?

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022 tercih listesi oluşturacak adaylar için büyük önem taşıyor. Tercih listesini oluştururken üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanlarını göz önünde bulundurarak sıralama yapmayı hedefleyen adaylar 2022 tercih kılavuzunun açıklanacağı günü bekliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise listenin bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ön bilgi edinmek isteyen adaylar ise geçtiğimiz yıllara ait sıralamaları incelemeye başladı.

ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:



