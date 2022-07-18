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  4. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022 yılı için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Bugün YKS sonuçlarını öğrenen adaylar ise Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Konu hakkında araştırma yapan adaylar ise geçtiğimiz yıllar ait listelere ulaşabiliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022 listesi ne zaman açıklanacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümlerinde öğrenim görmek isteyen adaylar üniversite kontenjanları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 başarı sıralamaları ve taban puanlarının yer aldığı liste ne zaman erişime açılacak?

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022 tercih listesi oluşturacak adaylar için büyük önem taşıyor. Tercih listesini oluştururken üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanlarını göz önünde bulundurarak sıralama yapmayı hedefleyen adaylar 2022 tercih kılavuzunun açıklanacağı günü bekliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise listenin bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ön bilgi edinmek isteyen adaylar ise geçtiğimiz yıllara ait sıralamaları incelemeye başladı.

ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:

karadeniz

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 180 + 5 16341 440.45867
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 30157 417.52409
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 43642 399.84856
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 62959 377.88537
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 76012 364.68856
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 82315 358.59686
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 80 + 2 27261 350.51077
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 103980 339.86315
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 116047 330.28879
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 115 + 3 146493 309.79814
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 160 + 4 149534 307.96825
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 150789 307.21637
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (4 Yıllık) DİL 2021 20 + 1 41628 305.69701
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 155337 304.60027
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 157019 303.67188
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 158839 302.63812
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 169528 296.80218
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 196587 286.35705
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 221466 273.31035
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 242771 267.76582
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 252669 261.9708
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 260766 259.35899
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 325302 258.86469
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 273297 255.4779
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 283812 252.35078
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 333942 252.28531
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 341177 237.47167
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 482860 236.33277
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 350494 235.27706
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 360448 232.78005
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Orman Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 369512 230.09435
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 374687 228.10912
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 110 + 3 546407 227.40791
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 558279 224.86247
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 110 + 3 563355 223.43974
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Harita Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Maden Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 140 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi(4 Yıllık) SAY 2021 21 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 100 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 120 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 140 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 343717 302.81564
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 486482 281.06682
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 549793 273.43258
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 554256 272.92887
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık) TYT 2021 - 677262 260.26955
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 710812 257.17408
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 812625 248.40514
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 873656 243.26471
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 891993 241.68629
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Biyokimya(2 Yıllık) TYT 2021 - 902767 240.76671
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 938627 237.66798
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 946772 236.97448
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 968027 235.16962
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1011467 231.58163
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1025462 230.45374
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Mekatronik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1030775 230.03847
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gemi İnşaatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1039094 229.37974
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1045524 228.86993
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1045792 228.84818
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1218508 215.86597
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1229244 215.08021
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1244742 213.96103
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gıda Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1300740 210.03169
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Moda Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1306277 209.65309
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Lojistik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1408071 202.94126
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1426255 201.75719
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1436905 201.06593
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1479454 198.28001
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1509529 196.2015
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1614522 -


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