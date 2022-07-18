Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümlerinde öğrenim görmek isteyen adaylar üniversite kontenjanları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 başarı sıralamaları ve taban puanlarının yer aldığı liste ne zaman erişime açılacak?
Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022 tercih listesi oluşturacak adaylar için büyük önem taşıyor. Tercih listesini oluştururken üniversitelerin başarı sıralaması ve taban puanlarını göz önünde bulundurarak sıralama yapmayı hedefleyen adaylar 2022 tercih kılavuzunun açıklanacağı günü bekliyor.
Konu ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise listenin bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ön bilgi edinmek isteyen adaylar ise geçtiğimiz yıllara ait sıralamaları incelemeye başladı.
ÖSYM Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|180 + 5
|16341
|440.45867
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|30157
|417.52409
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|43642
|399.84856
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|62959
|377.88537
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|76012
|364.68856
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|82315
|358.59686
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|80 + 2
|27261
|350.51077
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|103980
|339.86315
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|116047
|330.28879
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|115 + 3
|146493
|309.79814
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|160 + 4
|149534
|307.96825
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|150789
|307.21637
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|20 + 1
|41628
|305.69701
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|155337
|304.60027
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|157019
|303.67188
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|158839
|302.63812
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|169528
|296.80218
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|196587
|286.35705
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|221466
|273.31035
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|242771
|267.76582
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|252669
|261.9708
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|260766
|259.35899
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|325302
|258.86469
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|273297
|255.4779
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|283812
|252.35078
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|333942
|252.28531
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|341177
|237.47167
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|482860
|236.33277
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|350494
|235.27706
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|360448
|232.78005
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Orman Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|369512
|230.09435
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|374687
|228.10912
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2021
|110 + 3
|546407
|227.40791
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|558279
|224.86247
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|110 + 3
|563355
|223.43974
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Harita Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|140
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|21
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|120
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|140
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|343717
|302.81564
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|486482
|281.06682
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549793
|273.43258
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|554256
|272.92887
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|677262
|260.26955
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|710812
|257.17408
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|812625
|248.40514
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|873656
|243.26471
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|891993
|241.68629
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Biyokimya(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|902767
|240.76671
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|938627
|237.66798
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|946772
|236.97448
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|968027
|235.16962
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1011467
|231.58163
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1025462
|230.45374
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Mekatronik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1030775
|230.03847
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gemi İnşaatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1039094
|229.37974
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1045524
|228.86993
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1045792
|228.84818
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1218508
|215.86597
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1229244
|215.08021
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1244742
|213.96103
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1300740
|210.03169
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Moda Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1306277
|209.65309
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Lojistik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1408071
|202.94126
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1426255
|201.75719
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1436905
|201.06593
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1479454
|198.28001
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1509529
|196.2015
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614522
|-
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