MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi ortaya çıktı

Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Şükrü Özyıldız, Selin Türkmen, Engin Şenkan ve Burak Dakak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Karadut dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Helvacıoğlu'nun işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydığı iddia edildi. Ünlü ismin düğün tarihi de ortaya çıktı.

Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi ortaya çıktı

Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede boy gösteren İrem Helvacıoğlu şimdilerde Karadut dizisindeki 'Zuhal' karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim özel hayatıyla da gündemde. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

irem 00

Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, Ocak ayında ayrılık kararı almıştı. Birbirlerini takipten çıkan çift ayrılığa fazla dayanamamış ve yeniden birlikteliklerine devam etme kararı almıştı. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurmuştu.

İREM 0

"HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK SEVGİ"

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

irem

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü ismin geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Ekim ayında evlilik kararı alan çiftin öncesinde nikah masasına oturduğu söyleniyor. Çiftin düğünü ise 28 Ekim’de olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den maç biter bitmez flaş paylaşım!

Arda Güler'den maç biter bitmez flaş paylaşım!

Rıdvan Dilmen'den milli maç sonrası çarpıcı iddia!

Rıdvan Dilmen'den milli maç sonrası çarpıcı iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti! O anlar kameraya yansıdı

Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti! O anlar kameraya yansıdı

Ters köşe yapan Köfteci Yusuf hamlesi! Gidip yemek yedi

Ters köşe yapan Köfteci Yusuf hamlesi! Gidip yemek yedi

Sosyal medyadaki müstehcen görüntülerle gündem olmuştu! Böyle yakalandı

Sosyal medyadaki müstehcen görüntülerle gündem olmuştu! Böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.