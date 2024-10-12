Karadut'un Zuhal'i İrem Helvacıoğlu sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi ortaya çıktı

Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede boy gösteren İrem Helvacıoğlu şimdilerde Karadut dizisindeki 'Zuhal' karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim özel hayatıyla da gündemde. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, Ocak ayında ayrılık kararı almıştı. Birbirlerini takipten çıkan çift ayrılığa fazla dayanamamış ve yeniden birlikteliklerine devam etme kararı almıştı. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurmuştu.

"HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK SEVGİ"

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü ismin geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Ekim ayında evlilik kararı alan çiftin öncesinde nikah masasına oturduğu söyleniyor. Çiftin düğünü ise 28 Ekim’de olacak.