Karagümrük e-Spor'dan tarihi başarı!

Geçtiğimiz Eylül ayında Pro Clubs branşında faaliyetlere başlayan Karagümrük Espor, önceki sezonu Pro Elite League'de 5. sırada tamamlayarak ligdeki ilk sezonunda Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı. Bu başarıyı Avrupa Ligi'nde de sürdüren temsilcimiz finalde Portekiz temsilcisi Blues Esport'u geçerek kulüp tarihinin ilk Avrupa sezonunda kupaya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.
VPL EURO PROLEAGUE'de şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla Avrupa Süper Kupası için mücadele edecek.
Takım kaptanlarından Mikail Yalçın, "Kaptanlık görevindeki ilk sezonumuzda ülkemize ilk Avrupa Ligi kupasını kazandırdığımız için mutluyuz. Gerçek hayattaki futbolun Premier Ligi diyebileceğimiz Portekiz'in bir temsilcisini mağlup edebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye de hak kazandık. Bu başarıları camiamız içinden gelecek destekler ve Espor arenasında gelecek gören sponsorlar sayesinde daha da ilerilere taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.
FIFA Pro Clubs, 11'e 11 iki takım şeklinde oynanan, her bir oyuncunun takımdaki bir pozisyona yerleştiği bir oyun modudur. Bu modda gerçek hayattaki futbol ligleri gibi online ligler düzenleniyor ve bu liglerde başarı gösteren takımlar Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıyor.
AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ! ????????????— Karagümrük Espor (@karagumrukespor) June 3, 2021
FIFA Pro Clubs takımımız, VPL Euro Proleague finalinde Portekiz temsilcisi @Blues__Esports’u yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. ????????⚫️#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/qCc6pgbqzL
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