Karagümrük e-Spor'dan tarihi başarı!

Geçtiğimiz Eylül ayında Pro Clubs branşında faaliyetlere başlayan Karagümrük Espor, önceki sezonu Pro Elite League'de 5. sırada tamamlayarak ligdeki ilk sezonunda Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı. Bu başarıyı Avrupa Ligi'nde de sürdüren temsilcimiz finalde Portekiz temsilcisi Blues Esport'u geçerek kulüp tarihinin ilk Avrupa sezonunda kupaya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

AVRUPA SÜPER KUPASI İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

VPL EURO PROLEAGUE'de şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla Avrupa Süper Kupası için mücadele edecek.

"ÜLKEMİZE İLK AVRUPA LİGİ KUPASINI KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Takım kaptanlarından Mikail Yalçın, "Kaptanlık görevindeki ilk sezonumuzda ülkemize ilk Avrupa Ligi kupasını kazandırdığımız için mutluyuz. Gerçek hayattaki futbolun Premier Ligi diyebileceğimiz Portekiz'in bir temsilcisini mağlup edebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye de hak kazandık. Bu başarıları camiamız içinden gelecek destekler ve Espor arenasında gelecek gören sponsorlar sayesinde daha da ilerilere taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.