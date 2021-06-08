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Karagümrük e-Spor'dan tarihi başarı!

08.06.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol oyunlarının en başında yer alan FIFA'da Türk ekibi Karagümrük e-Spor'dan tarihi bir başarı geldi. FIFA21 Pro Clubs arenasında ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karagümrük e-Spor ilk kez katıldığı VPL EURO PROLEAGUE'de şampiyon olarak ülkemize ilk Avrupa Ligi kupasını getirdi. Pro Elite League takımlarından Karagümrük e-Spor bu başarının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Karagümrük e-Spor'dan tarihi başarı!

Geçtiğimiz Eylül ayında Pro Clubs branşında faaliyetlere başlayan Karagümrük Espor, önceki sezonu Pro Elite League'de 5. sırada tamamlayarak ligdeki ilk sezonunda Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı. Bu başarıyı Avrupa Ligi'nde de sürdüren temsilcimiz finalde Portekiz temsilcisi Blues Esport'u geçerek kulüp tarihinin ilk Avrupa sezonunda kupaya ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

AVRUPA SÜPER KUPASI İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

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VPL EURO PROLEAGUE'de şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla Avrupa Süper Kupası için mücadele edecek.

"ÜLKEMİZE İLK AVRUPA LİGİ KUPASINI KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Takım kaptanlarından Mikail Yalçın, "Kaptanlık görevindeki ilk sezonumuzda ülkemize ilk Avrupa Ligi kupasını kazandırdığımız için mutluyuz. Gerçek hayattaki futbolun Premier Ligi diyebileceğimiz Portekiz'in bir temsilcisini mağlup edebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye de hak kazandık. Bu başarıları camiamız içinden gelecek destekler ve Espor arenasında gelecek gören sponsorlar sayesinde daha da ilerilere taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.

FIFA PRO CLUBS NEDİR?

fifa-21-pro-clubs

FIFA Pro Clubs, 11'e 11 iki takım şeklinde oynanan, her bir oyuncunun takımdaki bir pozisyona yerleştiği bir oyun modudur. Bu modda gerçek hayattaki futbol ligleri gibi online ligler düzenleniyor ve bu liglerde başarı gösteren takımlar Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıyor.


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Fatih Karagümrük
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