Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktı!

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyuna yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısını varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

"İÇİMİZ DIŞIMIZ BİR, MAYISLAR BİZİMDİR"

Futbol kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Çolak’ın 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray maçı öncesi "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir" şeklinde attığı tweet eleştirilerin hedefi haline gelmiş ve milli futbolcu paylaşımını kaldırmıştı.





