Karagümrük Fenerbahçe maçında yaptığı müdahalelerle maça damga vuran Portekizli VAR hakeminin konuşmaları açıklandı!

Trendyol Süper Lig 32. haftasından Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek 2-1 mağlup etmişti.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso otururken, Narciso karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı uyarılarla maça adeta damga vurmuştu. Karşılaşmada yaşanan iki pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'ın tavsiyesi üzerine izleme kararı almıştı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF YouTube kanalından VAR kayıtlarını açıklarken, Portekizli VAR hakeminin Tugay Kaan Numanoğlu ile konuşmalarını paylaştı.

İlk pozisyonda Bright Osayi-Samuel, ceza alanında çalım atmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ilk anda müdahalenin penaltı gerektirmediğine hükmederken, 'devam' işareti yaptı. Portekizli VAR Hakemi Andre Narciso, inceleme önerisinde bulunurken, pozisyonu izleyen Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

VAR: Sana sahada penaltı inceleme öneriyorum.

HAKEM: Geliyorum.

VAR: 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor.

HAKEM: Evet. Açıyı değiştir. Tamam bu penaltı Andre, teşekkürler kart yok penaltı.

Bir diğer pozisyonda ise dakikalar 86'yı gösterirken Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Portekizli VAR hakemi Andre Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı iptal oldu.

VAR: Tugay penaltının iptali için sana inceleme öneriyorum. Topa ilk 9 numara vuruyor. Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına vuruyor.

HAKEM: Evet

HAKEM: Topa ilk vuran 9 numara. Tamam, penaltı yok ve frikik, tamam.