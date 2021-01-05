SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!

Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 16:41 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!

Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yaz aylarında birçok flaş ismi kadrosuna katan, son olarak da ara transfer dönemi için Emre Çolak, Borini ve Bertolacci'yle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, bir transferi daha bitirdi. Karagümrük, son olarak Rosenborg'da forma giyen ve sözleşemsi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la her konuda anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER!

2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Eq-OsssXEAk8ami


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı
Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı
Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir
Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Radamel Falcao, Galatasaray'ı sildi
Radamel Falcao, Galatasaray'ı sildi
Karagümrük'ten bir transfer daha!
Karagümrük'ten bir transfer daha!
Süper Lig devinde art arda ikinci ayrılık
Süper Lig devinde art arda ikinci ayrılık
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
Berat Özdemir transferinde mutlu son
Berat Özdemir transferinde mutlu son! Anlaşma tamam!
Trabzonspor'un Gheorghe Hagi'ye teklif götürdüğü ortaya çıktı
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Campi'yi kiraladı
Karagümrük'ten bir transfer daha!
Benik Afobe ile Trabzonspor'un yolları ayrılıyor
Süper Lig devinde art arda ikinci ayrılık
Trabzonspor Avcı ile krizden çıktı
Trabzonspor Avcı ile krizden çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.