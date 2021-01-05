Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!

Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yaz aylarında birçok flaş ismi kadrosuna katan, son olarak da ara transfer dönemi için Emre Çolak, Borini ve Bertolacci'yle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, bir transferi daha bitirdi. Karagümrük, son olarak Rosenborg'da forma giyen ve sözleşemsi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la her konuda anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER!

2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.