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Karagümrük-Göztepe maçında her şey var ama kazanan yok

20.04.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Karagümrük, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı.

Karagümrük-Göztepe maçında her şey var ama kazanan yok

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Göztepe'yi ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 32. dakikada Mevlüt Erdinç attı. Göztepe'nin golünü ise 84. dakikada Berkan Emir kaydetti.

Karagümrük'te Allasane Ndao, 45. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı. Göztepe'de ise Cherif Ndiaye, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Karagümrük, 50 puanla 8. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Göztepe ise 47 puanla 10. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Haftayı BAY geçecek olan Göztepe ise 28 Nisan'da Trabzonspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Göztepe
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