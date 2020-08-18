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Karagümrük’le anlaştı denilen Joe Hart resmen Tottenham’da!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

BeIN Sports'un "Karagümrük Joe Hart ile anlaştı" haberinin ardından İngiliz devi Tottenham tecrübeli file bekçiyi transfer ettiğini duyurdu.

Karagümrük’le anlaştı denilen Joe Hart resmen Tottenham’da!

Spor medyası Joe Hart'ın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaştığını yazdığı dakikalarda, İngiliz kaleci Primier Lig takımlarından Tottenham'a transfer oldu.

beIN Sports, Fatih Karagümrük kulübünün, 75 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Joe Hart'la anlaşmaya vardığını iddia etti. beIN Sports'un haberinin ardından, Hürriyet, Sabah, Sözcü, Fanatik, Fotomaç, Milliyet gazetelerinin internet sayfalarında "Karagümrük'ten bomba transfer", "Karagümrük, Joe Hart'la anlaştı" başlığıyla haberler yayınlandı.

Haberlerin yayınlanmasının üstünden 1 saat geçmeden, tecrübeli file bekçisi Joe Hart'ın 2022 yılına kadar Tottenham'la sözleşme imzaladığı resmen açıklandı.

Tottenham Kulübü, resmi Twitter hesabından, "Joe Hart'in 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

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