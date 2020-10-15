Karagümrük’te Mevlüt Erdinç'ten taraftarlara mesaj

Karagümrük’ün yıldız ismi Mevlüt Erdinç meşaleyi yaktı, Karagümrük taraftarına mesajı verdi Deneyimli golcü, "İnşallah alacağımız sonuçlarla Karagümrük yanacak" dedi. "KAZANMAK İSTİYORUZ" Takım olarak sezona iyi başladıklarını söyleyen Mevlüt Erdinç, "Hem oyun olarak hem de puan olarak iyi başladık. Şampiyon Başakşehir’i yendik, Fenerbahçe’den puan alacaktık ancak son dakikada penaltıyı kaçırdık. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki yüzde 100 durumda değilim ama 1 aydır çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın durumu da çok iyi. Milli maç arasını da iyi geçirdik. Hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçına değinen Mevlüt, "Bu bir İstanbul derbisi ve tarihi bir derbi. Futbolu takip eden herkes bu maçın önemini bilir ve bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Zor bir maç olacak. Kasımpaşa uzun yıllardır Süper Lig’de düzenli bir kulüp. İyi de bir kadroları var ancak bizim de çok iyi bir kadromuz var ve derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ PROJE, FUTBOLCUYU HEYECANLANDIRIYOR" Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Mevlüt, o periyotla ilgili olarak "Fenerbahçe’de 1 yıl kaldım. Çok fazla kalamadım orada ama benim için büyük bir tecrübeydi. O taraftarın önünde oynamak, büyük bir camiada forma giymek hayal gibiydi, çocukluk hayali gibiydi. Çok güzel zamanlarım oldu orada. Ancak sezonu iyi bitiremedik, Covid girdi araya. Ancak sevdiğim insanlarla çalıştığım için çok mutluydum orada. Çok güzel ve profesyonel bir kulüp Fenerbahçe" diye konuştu. Karagümrük’e transferini de anlatan Mevlüt Erdinç, "Şunu ifade etmek gerekir ki, Başkanımız Süleyman Hurma, İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın çok iyi bir çalışma yaptı transfer döneminde. Çok iyi bir kadro kurdular. Onları tebrik etmek gerekiyor. Ben Fenerbahçe’den ayrılacağımı ve buraya geleceğimi düşünmemiştim ancak projeyi görünce, oyuncuyu dahi heyecanlandıran bir durum ortaya çıktı. Süleyman Hurma futbolu çok iyi bilen birisi. Futbolcular ve başkan burada aynı görüşte. Futbolcularla aynı dili konuşan birisi var. Sezona iyi başlamamızın sebebi de bu, herkes aynı yöne bakıyor. Teknik Direktörümüz Şenol Can da bizimle aynı durumda. Yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz ve inşallah öyle olacak" açıklamasını yaptı.