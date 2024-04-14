Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçının Portekizli VAR hakemine sert sözler!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Karagümrük'de Kafkas yaptığı açıklamada VAR'da bulunan Portekizli hakem için 'Pes yani!' dedi.

"SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK!"

"Çok şey yapmayacağım. Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum. Buyursun yapsınlar."

"VAR'DAKİ HAKEM, PES YANİ!"

"Bana şöyle bir soru gelmesi lazım hakemle ilgili; neyini yapalım yani. Futbol konuşamıyoruz. Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli. VAR'daki hakem. Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Ne söylediğinle ilgili bu adam haklı mı, haksız mı... Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!"





