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Karagümrük'ün kulüp müdürü Yunus Yıldız, bacanağı tarafından öldürüldü! 8 el ateş açıldı, yaralı şekilde hastaneye gitti ama...

14.10.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü Yunus Yıldız, Maltepe'de bacanağı M.A. tarafından öldürüldü. Kulübün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlanırken, olayın detayları da ortaya çıktı. Yunus Yıldız'ın kendi imkanlarıyla yaralı şekilde hastaneye gittiği ancak müdahale edilemeden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Maltepe'de bacanağı Malik A. tarafından silahla 8 el ateş açılması sonucu öldürülen Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta 4 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Yunus Yıldız ve bacanağı M.A. arasında tartışma çıktı.

YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE GİTTİ AMA...

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Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti.

KARAGÜMRÜK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayınlanan başsağlığı mesajında 'Kulübümüzde yıllardır görev yapan çok sevdiğimiz kıymetli çalışanımız Yunus Yıldız'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz." denildi. (DHA)

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