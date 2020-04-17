Karagümrüklü taraftarlardan sağlık çalışanlarına sürpriz karşılama

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev aldığını bilen duyarlı Karagümrük taraftarları çok konuşulacak bir olaya imza attı.112'yi arayarak koronavirüs şüphesi nedeniyle ambulans çağıran taraftarlar, ambulans gelince meşaleleri yakarak besteler söyledi. Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten taraftar hep bir ağızdan besteler söyleyerek destek verdi.

İŞTE O VİDEO

Karagümrük Taraftarları olarak Sağlık Çalışanlarımıza sürpriz yaptık. Vaka var diyerek ambulans çağırıp onlara destek verdik ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. pic.twitter.com/dphvf7e2Ug — Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) April 17, 2020

TEŞEKKÜR ETTİLER

Sağlık çalışanları, bu sürpriz sonrası Karagümrük taraftarına teşekkür etti.

Sürpriz yaptığımız sağlık çalışanlarımızdan Karagümrüğe teşekkür pic.twitter.com/AfqQ9WZGjX — Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) April 17, 2020



