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Karagümrüklü taraftarlardan sağlık çalışanlarına sürpriz karşılama

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.04.2020 23:30 | Son Güncelleme

Karagümrüklü taraftarlar sağlık çalışanlarına çok konuşulacak bir sürpriz yaptı.

Karagümrüklü taraftarlardan sağlık çalışanlarına sürpriz karşılama

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev aldığını bilen duyarlı Karagümrük taraftarları çok konuşulacak bir olaya imza attı.112'yi arayarak koronavirüs şüphesi nedeniyle ambulans çağıran taraftarlar, ambulans gelince meşaleleri yakarak besteler söyledi. Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten taraftar hep bir ağızdan besteler söyleyerek destek verdi.

İŞTE O VİDEO

TEŞEKKÜR ETTİLER

Sağlık çalışanları, bu sürpriz sonrası Karagümrük taraftarına teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
karagümrük koronavirüs

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