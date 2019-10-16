Mynet Trend

"Karakomik Filmler"in galası yapıldı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

"Arif v 216", "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Hokkabaz" gibi filmlerle sinemaseverler tarafından beğeni kazanan Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanat ve sinema camiasının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Mert Fırat, Burcu Biricik, Özge Özberk, Ahu Yağtu, Mahsun Kırmızıgül, Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Galaya eşiyle birlikte katılan Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz'a başarılar dileyerek, "İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur." dedi.

Son günlerde Türk sinemasının iyi bir seyirciye sahip olduğunu ve kendisinin bir film çekerken maddi kaygılar taşımadığını dile getiren Kırmızıgül, "Bugüne kadar eğer maddi bir kaygı taşımış olsaydım, sinema yerine müzik yapardım, sahnelerde olurdum." diye konuştu.

Oyuncu Ahu Yağtu da filmin hikayesini daha önceden bildiğini ve sonucu bugüne kadar merakla beklediğini söyleyerek, dizi ve sinemada yeni projelerle bu sezonda yer alabileceğini sözlerine ekledi.

KARAKOMİK FİLMLER HAKKINDA

Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi "Karakomik Filmler" filminin ilki "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

Başrollerinde Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yine Yılmaz'ın başrolde olduğu Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan Metin'in yaşadıklarını ele alıyor.
Ahmet Sesigürgil'ün görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin müziklerini ise Jingle House hazırladı.

Film, 18 Ekim'de vizyona girecek.


Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Liv Tyler, süper kahramanlar dünyasına adım atıyorLiv Tyler, süper kahramanlar dünyasına adım atıyor
Scarlett Johansson, Country şarkıcısı oluyorScarlett Johansson, Country şarkıcısı oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karakomik Filmler Cem Yılmaz

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marvel, She-Hulk karakteri için Liv Tyler’ı istiyor

Liv Tyler, süper kahramanlar dünyasına adım atıyor

Scarlett Johansson, Country sanatçısı Dolly Parton'ı mı canlandıracak?

Scarlett Johansson, Country şarkıcısı oluyor

Marvel yazarı Dan Slott, Joker filmini yerden yere vurdu

Marvel cephesinden Joker eleştirisi: "Berbat bir film"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları bu defa güldürecek! Aman Reis Duymasın filmi fragmanı yayınlandı!

EDHO oyuncuları bu defa güldürecek!

Halit Ergenç ve Aslı Enver Babil dizisinde buluştu! Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da

Kayıp film Altın Portakal’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.