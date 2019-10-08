Karalahana sarması tarifi, Karalahana sarması kalori oranı nedir?

Karadeniz'in en lezzetli ve şifalı sebzelerinden olan karalahana yüksek C vitamini içeriği sayesinde şahane bir besin oluyor. Gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan karalahananın en lezzetli yeme şekli ise şüphesiz ki sarması. Karalahana sarması tarifi ise düşündüğünüzden daha pratik...

KARALAHANA SARMASI PİŞİRMEK İÇİN MALZEMELER

Bir kilo karalahana

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı pirinç

2 adet soğan

300 gram kıyma

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı kuru nane

Pul biber ve kimyon

Bir yemek kaşığı salça

YAPILIŞI

İlk olarak karalahanaları yıkayın ve kaynar suyun içine atıp yumuşayana kadar haşlayın. Lahanalar haşlandıktan sonra suyunu süzün.

Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın. Bir tavanın içinde yağı kızdırdıktan sonra kıymayla beraber soğanları atın ve rengi dönene kadar pişirin. Ardından pirinci, salçayı, tuzu ve kalan baharatları da tavaya alıp iç malzemeleri harmanlayın. Tüm malzemeleri birkaç dakika tavada çevirdikten sonra altını kapatın.

Hazırladığınız içliği yaprakların içine doldurun ve sarın.

Sarmaları tencereye dizin ve yağlı su hazırlayın. Bu su, sarmaların hizasını geçmemeli.

Sarmaların üzerine ters şekilde tabak kapatın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynayınca ocağın altını kısın.

Servis yaparken üzerine tereyağlı salçalı sos gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KARALAHANA SARMASI KALORİ

Bir porsiyonu 122 kaloridir. İçindeki pirinç nedeniyle porsiyon kontrolü yapmak gerekir. Eğer daha sağlıklı bir şekilde pişirmek istiyorsanız bunun için iç malzemesine pirinç yerine bulgur kullanabilirsiniz.

