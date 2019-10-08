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Karalahana sarması tarifi, Karalahana sarması kalori oranı nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan sarma, her bir çeşidiyle damaklarımızı şenlendiriyor. Karalahana dolması ise Karadeniz'in bizlere kazandırdığı en önemli tariflerden. Karalahana sarması tarifini akşam ziyafet çekmek isteyenler için paylaşıyoruz, buyursunlar...

Karalahana sarması tarifi, Karalahana sarması kalori oranı nedir?

Karadeniz'in en lezzetli ve şifalı sebzelerinden olan karalahana yüksek C vitamini içeriği sayesinde şahane bir besin oluyor. Gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan karalahananın en lezzetli yeme şekli ise şüphesiz ki sarması. Karalahana sarması tarifi ise düşündüğünüzden daha pratik...

KARALAHANA SARMASI PİŞİRMEK İÇİN MALZEMELER
Bir kilo karalahana
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1,5 su bardağı pirinç
2 adet soğan
300 gram kıyma
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Pul biber ve kimyon
Bir yemek kaşığı salça

YAPILIŞI
İlk olarak karalahanaları yıkayın ve kaynar suyun içine atıp yumuşayana kadar haşlayın. Lahanalar haşlandıktan sonra suyunu süzün.
Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın. Bir tavanın içinde yağı kızdırdıktan sonra kıymayla beraber soğanları atın ve rengi dönene kadar pişirin. Ardından pirinci, salçayı, tuzu ve kalan baharatları da tavaya alıp iç malzemeleri harmanlayın. Tüm malzemeleri birkaç dakika tavada çevirdikten sonra altını kapatın.
Hazırladığınız içliği yaprakların içine doldurun ve sarın.
Sarmaları tencereye dizin ve yağlı su hazırlayın. Bu su, sarmaların hizasını geçmemeli.
Sarmaların üzerine ters şekilde tabak kapatın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynayınca ocağın altını kısın.
Servis yaparken üzerine tereyağlı salçalı sos gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KARALAHANA SARMASI KALORİ
Bir porsiyonu 122 kaloridir. İçindeki pirinç nedeniyle porsiyon kontrolü yapmak gerekir. Eğer daha sağlıklı bir şekilde pişirmek istiyorsanız bunun için iç malzemesine pirinç yerine bulgur kullanabilirsiniz.

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