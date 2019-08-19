Mynet Trend

Karaman'da 6 ayaklı kedi yavrusu ölü doğdu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 19.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Karaman'da, yaklaşık 10 saat boyunca doğum yapamayan kedi, veterinere götürüldü. Veteriner tarafından sezaryene alınan kedinin 3 yavrusu da havasızlıktan ölü doğarken, yavrulardan birinin 6 ayaklı ve 2 kuyruğu olması dikkat çekti.

Karaman'da, Rüveyda Tırtar evde beslediği gebe kedisinin gece yarısı doğumunun başladığını fark etti. Tırtar, sabah kedisinin doğumu gerçekleştiremediğini ve doğacak yavrunun bir kısmının anne rahminden çıkamadığını görünce kedisini veterinere götürdü. Kedi, veteriner Bilge Koçak tarafından hemen sezaryene alındı. Sezaryenle kedinin 3 yavrusu ölü olarak dünyaya geldi. Ölü kedilerden birinin 6 ayaklı ve 2 kuyruklu olması dikkat çekti.

Kedilerde ilk kez böyle bir durumun görüldüğünü belirten veteriner Bilge Koçak, "Gece yarısının ardından kedinin sancıları artmış ve doğum başlamış. Yavru kedilerden bir tanesinin kuyruğu ve vücudunun bir kısmı çıkmaya başlayınca kedi sahipleri kendisi doğum yapar diye beklemişler. Sabah erken saatlerde doğumun gerçekleşmemesi üzerine anne kediyi bize getirdiler. Biz hemen anne kedinin muayenesini yaptıktan sonra doğum kanalındaki yavru kedinin havasızlıktan dolayı öldüğünü fark ettik ve sezaryene aldık. Sezaryen da ilk başta doğum kanalındaki kediyi aldıktan sonra bir beyaz yavru daha çıkardık maalesef ki, o da ölmüştü. Son olarak aldığımız yavru ise bizleri de şaşırttı. Biz ikiz sanmıştık ama iki vücutlu tek başlı olduğunu gördük. Kedinin bütün oluşumları tamamlamış her şeyi normal ama iki vücut birleşerek tek bir kafa oluşmuş. Kedilerin arka iki ayakları ön iki ayakları her şey oluşmuş iki kedi de tek göbek kordonu ve tek başı var. Maalesef doğum süresi çok uzadığı için hepsi ölü doğdu. Bu durum bizim ilk defa başımıza geliyor. Daha önceler de buzağıların iki vücutlu tek başlı dünyaya geldiğini biliyorduk kediler de bunu ilk defa gördük" dedi.

(DHA)

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Bir türlü onlarla baş edemedi! Son çare olarak ona başvurduBir türlü onlarla baş edemedi! Son çare olarak ona başvurdu
Van'da korkunç ölüm! Annesi çığlık çığlığa kaldıVan'da korkunç ölüm! Annesi çığlık çığlığa kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman kedi yavrusu 6 ayaklı kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta herkesin rüyasında gördüğü yere kabir yaptılar

Sivas'ta herkesin rüyasında gördüğü yere kabir yaptılar

Domuzlara karşı 'ses bombalı' önlem!

Bir türlü onlarla baş edemedi! Son çare olarak ona başvurdu

Van'da korkunç ölüm! Annesi çığlık çığlığa kaldı

Van'da korkunç ölüm! Annesi çığlık çığlığa kaldı

Yalova'da portakal ağacı 5 ay erken meyve verdi

Görenler şaşırıyor! 'Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim'

Esenyurt'ta içki alamayan sarhoş kadın tekel bayisini birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.