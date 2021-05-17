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Karaman’ın Ermenek ilçesindeki antik kazılar kaldığı yerden devam ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki üç antik kentte 2020 yılında başlayan arkeolojik kazıların 2021 sezonunda çalışmalar devam ediyor. Bölgede yoğun bir araştırma başladı.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki antik kazılar kaldığı yerden devam ediyor

Antik Isauria Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Sbide, Philadelphia ve Eirenopolis antik kentlerindeki kazı çalışmaları, kentlerin farklı noktalarında yoğunlaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Karaman Müzesi başkanlığında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında ilk olarak 2020 yılında başlayan kazılar, aralıksız sürüyor.

“OTUZUN ÜZERİNDEKİ MEZARDA KAZI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

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Ermenek’in Yukarıçağlar köyünde bulunan Sbide, Gökçeseki köyündeki Philadelphia ve Kazancı beldesi Çatalbadem mahallesi sınırları içerisindeki Eirenopolis olmak üzere üç ayrı antik kentte yürütülen arkeolojik kazıların sorunsuz devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Namık Ak, bölgede şimdiye kadar otuzun üzerindeki mezarda kazı ve belgeleme çalışmalarının tamamlandığı bilgisini verdi. Kazı çalışmalarının, Karaman ve Ermenek’in tarihsel ve kültürel değerlerinin keşfedilmesi bakımından son derece önemli olduğunu belirten Rektör Namık Ak, kazı sonucunda ortaya çıkarılacak arkeolojik kalıntıların, literatürde hakkında fazla bilgi bulunmayan bölgenin ilk çağlarına ışık tutacağını söyledi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin tüm akademik altyapısıyla kazılara bilimsel destek vermeyi sürdüreceğini ifade eden Rektör Namık Ak, Karaman’ın Ermenek ilçesinde yürütülen çalışmaların hem kent ve ilçe tarihi hem de bilimsel araştırmalar açısından son derece önemli olduğunu belirterek kazıya destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kazının bilimsel danışmanlığını yapan KMÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın ise kazıda gelinen aşamayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Sbide’de 2020 yılında ortaya çıkarılmış olan kentin doğu kapısından güney ve kuzeye doğru ilerleyen savunma duvarları ve bunlarla bağlantılı kule yapılanmalarının açığa çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları bu alanlarda devam ettirilmekte. Ayrıca doğu kapısından kentin iç kesimlerine doğru ilerleyen cadde üzerindeki yapılanmaların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte. Kentteki arkeolojik kazıların bir diğer ayağını ise kentin nekropolisindeki çalışmalar oluşturmakta. Başta farklı form ve büyüklükteki kaya mezarları olmak üzere, anakaya lahdi ve khamasorion gibi mezar türlerini içeren nekropolisteki çalışmalar neticesinde şimdiye kadar otuzun üzerindeki mezarda kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış durumda.”

TARİHİ DOKUSU KORUNUYOR

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Dr. Öğretim Üyesi Aşkın, Sbide’deki arkeolojik kazıların yanı sıra Philadelphia’da da kent dokusuna ait yapıların ortaya çıkarılması amacıyla akropolisin yamaçlarında çalışmaların sürdürüldüğünü; aynı zamanda, sahip olduğu çok sayıdaki kaya mezarıyla ön plana çıkan kentin nekropolisinde de kazı çalışmaları yapıldığını söyledi. Aşkın, Eirenopolis’teki kazı çalışmalarının ise kent içerisindeki yapılanmaları ortaya çıkarmak amacıyla kentin akropolisi ile yamaçlarında yoğunlaşmış olduğu bilgisini verdi.

(İHA)

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