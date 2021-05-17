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Aydın’ın Efeler ilçesindeki ünlü sokak, iki ucunda farklı tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygarlık Vadisi olarak bilinen Menderes Havzası’nda kurulan Aydın’ın Efeler ilçesindeki 1904. sokak farklı tarihi dokulara ev sahipliği yapmasıyla dikkatleri çekiyor. Sokağın iki ucundan gözüken tarihi yapıları ile görenleri adeta büyülüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ünlü sokak, iki ucunda farklı tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, yerleşim tarihi olarak milattan önce 4 bin 500’lü yıllara dayanan Aydın, tarihi güzellikleri ile insanları cezbediyor. Tralles, Aphrodisias, Nysa, Magnesia ve daha birçok antik kenti sınırlarında barındıran Aydın, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor.

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Tarihle iç içe yaşayan Efeler ilçesindeki kentin sokaklarında dolaşırken ise misafirlerinin önlerine çıkan tarihi yapılar dikkatlerden kaçmıyor. Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi-Ramazanpaşa Mahallesi’ndeki 1904 sokak ise, bir yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. Tarih kokan sokağın her iki ucundan ilerlendiğinde bir yanda 1585 yılından önce yapıldığı tahmin edilen Eski-Yeni Camii (Hasan Çelebi), diğer tarafına doğru ilerlendiğinde ise 1683 yılında inşa edilen Bey Camii tüm heybetiyle gözünüzün önüne çıkıyor.

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Ayrıca 1908 ile 1904 sokağın birleştiği noktada sokak başında, 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Fatma Hanım Sıbyan Mektebi, Sebili ve Afife Hanım Çeşmesi’nden oluşan yapıyı da görmek mümkün olurken, sokak anı yaşamak isteyenlere güzel kareler bırakıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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