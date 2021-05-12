Karaman'da 2 evde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 evde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde Durmuş Sözen'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Adile ve Mustafa Yüksel çiftinin yaşadığı evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yüksel çifti itfaiye ekiplerince evden çıkarılırken, kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının ilk başladığı evin sahibinin şehir dışında olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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