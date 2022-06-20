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Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

20.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kişi oğlunu silahla yaraladı

Karaman'da babası tarafından silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Halit Ö, Alacasülük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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