Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman-Mersin kara yolu, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kar lastiği olmayan ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri geçidin trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman-Konya, Karaman-Ereğli kara yolunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, ana yollarda, sokak ve caddelerde tuzlama kar küreme çalışması yaparken, trafik polisleri de arterlerde sorun yaşanmaması için önlem alıyor.

Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.



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