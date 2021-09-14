Karaman'da kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı

Karaman'ın Başyayla ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, ambulans helikopterle kurtarıldı.

Başyayla ilçesinde dağlık alanda hayvanlarını otlatan Veysel Çoklu, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Çoklu'nun yanında bulunan av tüfeği de ateş alarak çobanı yaraladı.

Çoklu'nun arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya ulaşan ekipler, bölgenin sarp ve dik kayalık olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.

Konya'dan gelen helikoptere alınan Çoklu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çoklu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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