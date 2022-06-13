YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı

Karaman'da sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı

13.06.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da sele kapılan kadının cesedine ulaşıldı

Karaman'da sel sularına kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Canıvar ve eşi Şehrivani Canıvar (35) bir çocuğuyla birlikte Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu buldu. Çift bu oğulu kovana katmaya çalışırken aniden dere yatağına sel geldi. Fatih Canıver çocuğuyla birlikte kaçarken eşi sel sularına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonrası Şehrivani Canıvar'ın cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şehrivani Canıvar'ın 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman'da tarlalardan tarım aletleri çalan 3 kişi yakalandıKaraman'da tarlalardan tarım aletleri çalan 3 kişi yakalandı
Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden olduYozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
sel Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:15
Yatsı
21:53
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.