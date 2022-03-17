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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

17.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, İ.H.M, C.B, İ.K, N.G, H.D. ve V.K. gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.M, C.B, İ.K. ve N.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.D. ve V.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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