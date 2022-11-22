YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'daki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'daki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

22.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da sokakta yürüyen kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta 17 Kasım'da, sokakta yürüyen Ali Derman'ın (28) motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılarak öldürülmesine ilişkin Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinin silindiğini belirledi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi Ali Alkan E'nin cep telefonunu inceleyen ekipler, bu kişinin ölen Ali Derman ile telefon görüşmelerini ve Derman'ın bulunduğu görüntüleri sildiğini belirleyerek, çalışmalar sonucu telefondaki görüntüleri ortaya çıkardı.

Şüpheli Ali Alkan E'yi gözaltına alan ekipler, olaya karıştığı belirlenen Hakan G, Hakan E. ve Nevzat Y'yi de Mersin'de yakaladı.

İddiaya göre Ali Alkan E, aralarında husumet bulunan Ali Derman'ı konuşmak için iş yerine çağırdıktan sonra Derman'ın başka bir husumetlisi Hakan G'ye de haber verdi. Bir süre sonra Hakan G'nin yönlendirmesiyle Hakan E. ve Nevzat Y. motosikletle olay yerine gitti. Motosikletteki Nevzat Y, Derman'a 14 el ateş açarak, olay yerinden kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Alkan E. ile Hakan G. "azmettirmek", Hakan E. "cinayete yardım etmek", Nevzat Y. ise "adam öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise motosikletle ilerleyen 2 kişinin, silahla ateş açması görülüyor. Diğer bir görüntüde ise kurşunların isabet ettiği Derman'ın düşmesi yer alıyor.

İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta 17 Kasım'da yaşanan olayda, sokakta yürüyen Ali Derman'a motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan Derman, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraman’daki cinayet zanlıları Mersin’de operasyonla yakalandıKraman’daki cinayet zanlıları Mersin’de operasyonla yakalandı
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyorTuristik Doğu Ekspresi yolcuları trenle gidip uçakla dönüyor
Tokat’ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralıTokat’ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı

Karaman Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:38
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Karaman Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Çarşamba

Üniversite Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Ermenek Eczanesi
Ermenek
Basak Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Talay Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.