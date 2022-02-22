YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Karamel ve patlamış mısırın muhteşem buluşması: Caramel popcorn tarifi

Karamel ve patlamış mısırın muhteşem buluşması: Caramel popcorn tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle çerez niyetine veya atıştırmalık olarak tüketilen patlamış mısır yediden yetmişe herkesin severek yediği bir ürün olarak bilinir. Kurutulmuş mısır tanelerinin ısıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkan bu tarif, film izlerken, oyun oynarken veya gün içi atıştırmalık olarak tercih edilir. Siz de patlamış mısırı evinizde kolayca yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Karamel ve patlamış mısırın muhteşem buluşması: Caramel popcorn tarifi

Patlamış mısır tarifine farklı ve leziz bir dokunuş yapmak isteyenler için çok özel bir tarifimiz var! Evde kısa sürede hazırlayıp herkesi şaşırtacağınız karamel popcorn tarifi... Üstelik bu tarifi dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Karamelli patlamış mısırı yapıp servis ettikten sonra göreceksiniz ki; herkes bu tarife bayılacak! Karamelin patlamış mısırla birleşmesinden ortaya çıkan bu enfes tarifin tüm detaylarını sizinle paylaşıyoruz. Bu tarifi evinizde mutlaka denemelisiniz.

CARAMEL POPCORN TARİFİ

MALZEMELER

  • 100-150 gram (1 su bardağına denk geliyor) mısır

  • 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Su bardağının 3/2'si kadar toz şeker

  • Su bardağının 3/2'si kadar süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Tarife önce mısırları patlatma işlemi ile başlayın.

  • Bir tencerenin içerisine ayçiçeği yağını ve tuzu koyun.

  • Hafifçe ısıtırken yağı ve tuzu bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

  • Daha sonra mısırları tencerenin içerisine ilave edin.

  • Tuz, yağ ve mısırı bir süre daha karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp orta ateşe getirin ve mısırların patlamasını bekleyin.

  • Mısırlar patlamaya başladıktan sonra ara ara saplarından tutarak tencereyi sallayın. Böylece bütün mısırlar kolayca patlar.

  • Tüm mısırlar patladıktan sonra mısırları büyük bir servis tabağına alın.

  • Karamelini yapmak için şekeri bir tavanın içerisine koyun ve ocağın altını orta ateş olacak şekilde ayarlayın.

  • Tavayı sallayarak pişirmeye başlayın.

  • Şeker erimeye başladıktan sonra karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar bu işleme devam edin.

  • Eriyen şekerin üzerine sütü ilave edin. Bu sırada şeker sertleşecek. Bu normal bir durum korkmayın.

  • Kısık ateşte yavaş yavaş karıştırma işlemine devam edin.

  • Şeker tekrardan tamamen eriyince tavaya tereyağını ekleyin.

  • Karıştırmaya devam ederek tereyağının da erimesini sağlayın.

  • Tavadaki bütün malzemeler eriyince ocağı kapatın.

  • Karamelin bir süre soğumasına izin verin.

  • Yaklaşık 5-10 dakika sonra karameli mısırların üzerine dökerek iyice harmanlayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifiMeksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi
Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

İlginizi Çekebilir

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.