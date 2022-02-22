Karamel ve patlamış mısırın muhteşem buluşması: Caramel popcorn tarifi

Patlamış mısır tarifine farklı ve leziz bir dokunuş yapmak isteyenler için çok özel bir tarifimiz var! Evde kısa sürede hazırlayıp herkesi şaşırtacağınız karamel popcorn tarifi... Üstelik bu tarifi dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Karamelli patlamış mısırı yapıp servis ettikten sonra göreceksiniz ki; herkes bu tarife bayılacak! Karamelin patlamış mısırla birleşmesinden ortaya çıkan bu enfes tarifin tüm detaylarını sizinle paylaşıyoruz. Bu tarifi evinizde mutlaka denemelisiniz.

CARAMEL POPCORN TARİFİ

MALZEMELER

100-150 gram (1 su bardağına denk geliyor) mısır

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı tuz

Su bardağının 3/2'si kadar toz şeker

Su bardağının 3/2'si kadar süt

1 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Tarife önce mısırları patlatma işlemi ile başlayın.

Bir tencerenin içerisine ayçiçeği yağını ve tuzu koyun.

Hafifçe ısıtırken yağı ve tuzu bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Daha sonra mısırları tencerenin içerisine ilave edin.

Tuz, yağ ve mısırı bir süre daha karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp orta ateşe getirin ve mısırların patlamasını bekleyin.

Mısırlar patlamaya başladıktan sonra ara ara saplarından tutarak tencereyi sallayın. Böylece bütün mısırlar kolayca patlar.

Tüm mısırlar patladıktan sonra mısırları büyük bir servis tabağına alın.

Karamelini yapmak için şekeri bir tavanın içerisine koyun ve ocağın altını orta ateş olacak şekilde ayarlayın.

Tavayı sallayarak pişirmeye başlayın.

Şeker erimeye başladıktan sonra karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar bu işleme devam edin.

Eriyen şekerin üzerine sütü ilave edin. Bu sırada şeker sertleşecek. Bu normal bir durum korkmayın.

Kısık ateşte yavaş yavaş karıştırma işlemine devam edin.

Şeker tekrardan tamamen eriyince tavaya tereyağını ekleyin.

Karıştırmaya devam ederek tereyağının da erimesini sağlayın.

Tavadaki bütün malzemeler eriyince ocağı kapatın.

Karamelin bir süre soğumasına izin verin.

Yaklaşık 5-10 dakika sonra karameli mısırların üzerine dökerek iyice harmanlayın.



