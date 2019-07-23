Karanlıkta parlayan minik köpekbalığı türü bulundu!

Köpekbalıklarının avlanma şekli genellikle sinsice takip etmeye ve avlarının kokusunu izlemeye dayanır. Yeni keşfedilen bir tür ise bu tanıma pek uymuyor. Bu küçük boyutlu tür, karanlıkta parlayarak avını kendisine çekmeyi tercih ediyor. Yaklaşık olarak 14-15 cm boylarındaki Amerikan Cep Köpekbalığı, ilk olarak Meksika Körfezi’nde keşfedildi. Tulane Üniversitesi’nin çalışmaları sırasında bulunan bu yeni tür oldukça dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE ERKEK KÖPEKBALIĞI BULMUŞLARDI

Daha önce 2010 yılında bölgede yaşayan bir balina türünü inceleyen araştırmacılar, genç bir erkek köpekbalığı bulmuştu. O canlı, bu türe ait olmasa da daha karanlık olan sularda keşfedilmişti. Türün tekrar bulunması ise 2013 yılında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) araştırmacısı Mark Grace’in yaptığı çalışmalarda oldu.

TARİH BOYUNCA KAYDEDİLEN İKİNCİ CEP KÖPEKBALIĞI

Araştırmacı, yaptığı açıklamada bu canlının tarih boyunca kaydedilen sadece 2. cep köpekbalığı olduğunu söyledi. Diğer cep köpekbalığı, 1979’da doğu Pasifik Okyanusu’nda bulunmuştu. Grace,

her iki türün de çok nadir olduğunu söyledi.