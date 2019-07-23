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Karanlıkta parlayan minik köpekbalığı türü bulundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Genel olarak büyük, korkunç, sinsice avlanan bir canlı türü olan köpekbalığı ailesinin yeni üyeleri oldukça şaşırtıcı. Bu türün bireyleri oldukça küçük, karanlıkta parlıyor ve görünüşleri epey sevimli.

Köpekbalıklarının avlanma şekli genellikle sinsice takip etmeye ve avlarının kokusunu izlemeye dayanır. Yeni keşfedilen bir tür ise bu tanıma pek uymuyor. Bu küçük boyutlu tür, karanlıkta parlayarak avını kendisine çekmeyi tercih ediyor. Yaklaşık olarak 14-15 cm boylarındaki Amerikan Cep Köpekbalığı, ilk olarak Meksika Körfezi’nde keşfedildi. Tulane Üniversitesi’nin çalışmaları sırasında bulunan bu yeni tür oldukça dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE ERKEK KÖPEKBALIĞI BULMUŞLARDI

Daha önce 2010 yılında bölgede yaşayan bir balina türünü inceleyen araştırmacılar, genç bir erkek köpekbalığı bulmuştu. O canlı, bu türe ait olmasa da daha karanlık olan sularda keşfedilmişti. Türün tekrar bulunması ise 2013 yılında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) araştırmacısı Mark Grace’in yaptığı çalışmalarda oldu.

TARİH BOYUNCA KAYDEDİLEN İKİNCİ CEP KÖPEKBALIĞI

Araştırmacı, yaptığı açıklamada bu canlının tarih boyunca kaydedilen sadece 2. cep köpekbalığı olduğunu söyledi. Diğer cep köpekbalığı, 1979’da doğu Pasifik Okyanusu’nda bulunmuştu. Grace,
her iki türün de çok nadir olduğunu söyledi.

KÜÇÜK KESELERDEN PARLAYAN SIVILAR YAYIYOR

Araştırmacıların yayınladığı makaleye göre bu köpekbalığı türü, ön yüzgeçlerinin yakınında bulunan küçük keselerden parlayan sıvılar yayıyor. Bu ışığa gelen avlarını da aşağıdan yukarıya doğru saldırarak avlıyor.

BU PARLAMALARI ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA YAPABİLİRLER

Öte yandan, derin sularda biyolojik olarak ışık üreten ve biyolüminesans adı verilen canlılara oldukça sık rastlanıyor. Bu canlılarda parlama, sonuç olarak ışık enerjisi açığa çıkan kimyasal reaksiyonlarla oluşuyor. Bu parlamaları eş bulmak, av çekmek, birbirlerini uyarmak ya da kendini korumak gibi amaçlarla kullanan canlılar bulunuyor.

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