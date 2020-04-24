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Karantina Can Yaman'a yaradı! İspanyolca mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ev karantinasında olan oyuncu Can Yaman, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Karantina Can Yaman'a yaradı! İspanyolca mesaj

Can Yaman, tüm dünyaya kabus gördüren, ülkemizde de çok sayıda ölüme neden olan koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmıyor. Kendisini izole eder etmez İspanyolca öğrenmeye başlayan 30 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 40 gün sonra amacına ulaştı.

Yaman, önceki gün sosyal medya üzerinden İspanyolca olarak "Artık İspanyol hayranlarımı neredeyse tamamen anlıyorum. Umarım gelecekte İspanyol röportajlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

İspanyol hayranlarının mutlu eden mesaj, 15 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair sık sık paylaşım yapan Can Yaman'ın koltuğunda dinlenirken verdiği poz, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

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Can Yaman, Can Yaman karantina,

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