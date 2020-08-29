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Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı.

Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza

Karantina ihlali yapan Celticli futbolcu Boli Bolingoli 3 maç ceza aldı. İskoçya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kulübüne haber vermeden İspanya'ya gittiği ve seyahat dönüşünde karantinaya girmeden lig maçında oynadığı belirtildi.

Bolingoli'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan protokollere aykırı davrandığı için 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aberdeen'de forma giyen 8 futbolcuya da izolasyon kurallarını ihlal ederek gece kulübüne gittikleri gerekçesiyle ertelemeli 3'er maç ceza verildiği, 28 Şubat 2021'e kadar kural ihlali yapmamaları halinde cezanın iptal edileceği aktarıldı.

(AA)

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