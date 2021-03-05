Karantina kurallarını ihlal eden Rita Ora jüriden kovuldu

Karantina kurallarını ihlal ettiği 30'uncu doğum günü partisi nedeniyle tepki çeken İngiliz şarkıcı Rita Ora’nın bir reklam sözleşmesi iptal edilmişti. Ora, ITV kanalında jüri üyesi olduğu yarışmadan da kovuldu. Yerine Güney Afrika asıllı dansçı Oti Mabuse (30) getirildi. Ora, bu yıl Avustralya’daki şarkı yarışmasında jüri üyesi olacak.

Londra'daki ünlü bir restoranda 30 arkadaşıyla bir araya gelerek 30'uncu doğum gününü kutlayan Rita Ora, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı. Ora'nın düzenlediği partide aralarında ünlü model Cara Delevingne ve ablası Poppy'nin de yer aldığı davetliler, o gece çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Ora, tepkiler üzerine, doğum günü partisi için, "Ciddi ve affedilemez bir hata" ifadesini kullanırken, "Karantinadan çıktığımıza ve bunun sorun olmayacağına dair yanlış görüşle alınan bir karar oldu" ifadesini kullanmıştı.

Ülkesi İngiltere’de salgın yasaklarını hiçe sayarak doğum günü kutlaması yapan Rita Ora, geçen ay TV programı için gittiği Avustralya’da ise katı salgın kurallarına uymak zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı, iki haftayı lüks bir otelde karantinada geçirmişti.



