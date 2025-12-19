MAGAZİN

Gizem Türedi kimdir? Instagram pozları dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, influencer etkinlikleri adı altında fuhuş şebekesi kurduğu iddia edilen bir gruba yönelik baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Miss Antalya 2023 güzellik yarışmacısı Gizem Türedi'nin de bulunması şaşkınlık yarattı.

İstanbul'da yankı uyandıran uyuşturucu operasyonunun ardından, benzer bir soruşturma daha başlatıldı. Bu kez hedefte, özellikle sosyal medya platformlarında 'influencer' olarak tanınan kişilerin karıştığı bir fuhuş şebekesi olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü ve Gizem Türedi isimli şüpheliler 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan gözaltına alındı.

Operasyonun en dikkat çekici ismi ise Gizem Türedi oldu. Türedi'nin, 2023 yılında Miss Antalya güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesapları üzerinden lüks yaşam tarzını sergileyen ve çeşitli etkinliklere katılan Türedi'nin, bu imajı kullanarak fuhuş şebekesine üye topladığı iddia ediliyor.

Şebekenin 'influencer' kimliklerini kullanarak yüksek gelir vaadiyle özellikle genç kadınları tuzağa düşürdüğü ve fuhuş yapmaya zorladığı belirtiliyor. Şebekenin, lüks otellerde ve özel mekanlarda düzenledikleri partilerde fuhuş faaliyetlerini organize ettiği de iddialar arasında.

Gizem Türedi'nin gözaltı haberi sonrası Instagram'ı da merak edildi. Türedi'nin sosyal medyada cesur pozları dikkat çekti.

GİZEM TÜREDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gizem Türedi, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan manken, model ve oyuncudur. Antalya merkezli mankenlik ajanslarından birisi ile çalışan Türedi'nin özel hayatına dair pek detay bilinmiyor.

