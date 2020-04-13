Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky uzmanları, online alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında artış tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, 2019'un ilk çeyreği ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, sahte alışveriş siteleri üzerinden saldırıya uğrayan kullanıcıların oranının yüzde 9'dan yüzde 18'e çıktığı, yayın servislerinde ise bu oranın üç kat artarak yüzde 4'e ulaştığı belirlendi.

Salgın sürecinde insanlar evlerinde olduklarından yayın platformları ve alışveriş siteleri gittikçe daha popüler hale geliyor.

Siber suçlular da bu noktada, ünlü alışveriş sitelerini veya yayın platformlarını taklit eden ve sahte web sayfaları veya banka bilgileri karşılığında bu platformlara ücretsiz erişim verdiğini iddia eden siteler hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatiana Sidorina, evde kalmak isteyen veya zorunda olan insanların gıdadan eğlenceye kadar hemen her şeyi internetten almaya çalıştığını belirterek, bu durumun online alışveriş sitelerine ve hizmetlere talebi artırdığını kaydetti.